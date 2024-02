Husum (dpa/lno). Die Stadtwerke Husum dürfen rund um die Stadt nach Erdwärme suchen. Das Erlaubnisfeld sei 98,5 Quadratkilometer groß und umfasse neben der nordfriesischen Kreisstadt auch die Gemeinden Hattstedt und Mildstedt, wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover am Dienstag mitteilte. Die Erlaubnis ist auf zwei Jahre befristet und umfasst das grundlegende Recht, in dem festgelegten Gebiet nach Erdwärme zu suchen. Damit seien aber noch keine technischen Maßnahmen gestattet. Das Ziel sei zunächst, geeignete geologische Schichten für die Energiegewinnung durch Tiefengeothermie zu finden.

Die Stadtwerke Husum dürfen rund um die Stadt nach Erdwärme suchen. Das Erlaubnisfeld sei 98,5 Quadratkilometer groß und umfasse neben der nordfriesischen Kreisstadt auch die Gemeinden Hattstedt und Mildstedt, wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover am Dienstag mitteilte. Die Erlaubnis ist auf zwei Jahre befristet und umfasst das grundlegende Recht, in dem festgelegten Gebiet nach Erdwärme zu suchen. Damit seien aber noch keine technischen Maßnahmen gestattet. Das Ziel sei zunächst, geeignete geologische Schichten für die Energiegewinnung durch Tiefengeothermie zu finden.

Das Thema Tiefengeothermie nehme auch in Schleswig-Holstein weiter Fahrt auf, teilte LBEG-Präsident Carsten Mühlenmeier mit. Sein Amt sei die zuständige Bergbehörde für Schleswig-Holstein und dort habe man jetzt innerhalb eines halben Jahres die dritte Erlaubnis erteilt. „Tiefengeothermie als ressourcenschonende, regenerative Energiequelle spielt bei der Wärmewende eine bedeutende Rolle.“

Bei Geothermie wird die Wärme in der Erde genutzt, um Wasser zu erhitzen. Dazu werden Bohrungen vorgenommen, die bei Tiefengeothermie mehrere Tausend Meter in die Erde reichen können. Mit zunehmender Tiefe wird es in der Erdkruste immer wärmer.

© dpa-infocom, dpa:240227-99-140874/2 (dpa)