Hamburg (dpa/lno). Seit 1989 engagiert sich die Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland für bessere Lebensbedingungen von Kindern in Entwicklungsländern. Nun bekommt der Verein eine neue Führung.

Die Kinderrechtsorganisation Plan International stellt sich neu auf: Künftig werde der Verein von drei hauptamtlichen Vorständen geführt, teilte Plan International Deutschland am Dienstag in Hamburg mit. Das neue Team an der Spitze besteht aus der Vorstandsvorsitzenden, dem Vorstand Produkte und einer oder einem Finanzvorstand. Die Ebene der Geschäftsführung entfällt in der neuen Struktur.

Die Gesamtleitung liegt bei der Vorstandsvorsitzenden Petra Berner, die bereits im Frühjahr 2023 zu Plan International Deutschland kam. Sie verantwortet zudem direkt die Bereiche Internationale Zusammenarbeit, Entwicklungspolitik, Personal und Strategie. Zum neuen Vorstandsbereich Produkte gehören das Fundraising, das Marketing, die Kommunikation und der Plan Shop. Diese Aufgabe hat Frank Thomsen übernommen. Der Vorstandsbereich Finanzen soll bis zum Sommer besetzt sein.

Der neue hauptamtliche Vorstand wird unterstützt vom ehrenamtlichen Vorstand. „Plan International Deutschland ist in den vergangenen Jahren erfolgreich gewachsen. Wir wollen diese Position der Stärke nutzen, um uns für die Zukunft gut aufzustellen“, sagte Berner. Ein ehrenamtlicher Vorstand allein könne den vielfältigen Aufgaben einer Organisation mit jährlich mehr als 200 Millionen Euro Spendenaufkommen und rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht mehr gerecht werden.

Plan International Deutschland ist eine religiös und weltanschaulich unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe, die sich seit 1989 weltweit für die Chancen und Rechte von Kindern engagiert.

© dpa-infocom, dpa:240227-99-140334/2 (dpa)