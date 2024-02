Hamburg (dpa/lno). Ein Hochzeitskorso soll sich in Hamburg-Wilhelmsburg zu einem illegalen Rennen entwickelt haben. Ein 19-Jähriger baut dabei einen Unfall. Sein 170.000 Euro teures Auto ist nur noch Schrott.

Teilnehmer eines Hochzeitskorsos haben sich in Hamburg-Wilhelmsburg vermutlich ein illegales Autorennen geliefert. Dabei sei ein 19-Jähriger mit seinem hochmotorisierten Mercedes verunglückt, teilte die Polizei am Dienstag mit. An dem 170 000 Euro teuren Fahrzeug sei nach erster Einschätzung Totalschaden entstanden, der 19 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

Der junge Mann sei am Sonntag mit mindestens sieben weiteren Autos, darunter ein weißer Lamborghini, in einer Kolonne auf der B75 (Wilhelmsburger Reichsstraße) in Richtung Süden gefahren. Die Fahrzeuge seien mit eingeschaltetem Warnblinklicht, riskanten Fahrmanövern und überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Zwischen den Anschlussstellen Wilhelmsburg und Kornweide sei der 19-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des jungen Mannes und leitete ein Strafverfahren wegen illegalen Fahrzeugrennens ein. Ermittlungen laufen auch gegen sieben andere Fahrer, deren Personalien die Beamten am Unfallort feststellen konnten. Die Fahrer weiterer mutmaßlich beteiligter Fahrzeuge, darunter der des weißen Lamborghinis, hatten sich bei Eintreffen der Beamten bereits entfernt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:240227-99-140294/2 (dpa)