Hamburg (dpa/lno). Die Zahl der Senioren und Seniorinnen in Hamburg, die Grundsicherung im Alter erhalten, steigt kontinuierlich an. Auch ihr Anteil in der gleichaltrigen Bevölkerung nimmt zu.

31.740 Menschen im Alter von 65 oder mehr Jahren haben in Hamburg Ende des Jahres 2022 die Grundsicherung im Alter erhalten. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr und 153 Prozent mehr als am Jahresende 2004, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Während der vergangenen 18 Jahre habe die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger konti­nuierlich zugenommen: Bezogen 2004 noch 12.551 Menschen diese staatliche Unterstützung, waren es 2010 bereits 18.588 und 2022 nun 31.740.

Auch der Anteil der Seniorinnen und Senioren mit Bezug von Grundsicherung an der gleich­altrigen Hamburger Bevölkerung stieg in den 18 Jahren deutlich an - von 4,0 Prozent am Jahresende 2004 über 5,5 Prozent 2010 auf 9,4 Prozent am Jahresende 2022.

