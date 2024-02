Bad Segeberg (dpa/lno). Ein 62-Jähriger hat sich bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Bad Segeberg schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte, wurde der Bewohner von Einsatzkräften aus dem brennenden Gebäude gerettet und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person aus dem Haus blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Das Gebäude hatte am Montagmittag aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

