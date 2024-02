Lübeck (dpa/lno). Günter Grass war ein leidenschaftlicher Tänzer. Daran erinnert das Lübecker Günter Grass-Haus von März an mit einer Ausstellung.

Der Leidenschaft von Literaturnobelpreisträger Günter Grass (1927-2015) fürs Tanzen widmet das Günter Grass-Haus in Lübeck eine Ausstellung. Die Schau „Grass Tanzbar“ wird am 27. März eröffnet. Zur Ausstellungseröffnung in der Kulturwerft Gollan wird nach Angaben der Kulturstiftung Lübeck das Künstlerkollektiv „Spielkinder“ rund um Charly Hübner und seine Frau Lina Beckmann erwartet. Zur anschließenden Party hat sich der Gründer der Berliner Loveparade, der Kult-DJ Dr. Motte, angekündigt. Der Berliner Discjockey, Produzent und Remixer wird ab 21.30 Uhr nach Abschluss der Vernissage zwei Stunden lang auflegen.

In der Ausstellung im Günter Grass-Haus werden nach Angaben der Kulturstiftung zahlreiche Bilder, Plastiken und Manuskripte zum Thema Tanz gezeigt. Außerdem gibt es in der Ausstellung passend zum Thema eine Drehbühne mit einer Bar. Die Schau ist bis Januar 2025 zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:240226-99-133091/2 (dpa)