Hamburg (dpa/lno). Ein 20-Jähriger soll seine 58-jährige Mitbewohnerin fast umgebracht haben. Die Polizei fand die Frau lebensbedrohlich verletzt in der gemeinsamen Wohnung im Hamburger Stadtteil Eppendorf.

Ein 20 Jahre alter Mann hat in Hamburg-Eppendorf seine 58-jährige Mitbewohnerin mutmaßlich fast getötet. Bisherigen Ermittlungen zufolge verletzte der Mann die 58-Jährige am frühen Samstagmorgen lebensbedrohlich, unter anderem am Kopf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei nach einer kurzen Flucht festgenommen worden und sitze nun in Untersuchungshaft. Nachbarn hatten wegen eines lautstarken Streits in der Wohnung die Polizei gerufen.

Als die Beamten gegen 4.00 Uhr eingetroffen seien, hätten sie die 58-Jährige dort mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden. Während ein Rettungswagen die Frau in eine Klinik brachte, machte sich die Polizei mit mehreren Streifenwagen auf die Suche nach dem flüchtigen Deutschen und konnte den 20-Jährigen schließlich im Bereich des U-Bahnhofs Kellinghusenstraße dingfest machen.

Über das Motiv der Tat war zunächst nichts bekannt. Auch das Ergebnis der Blutprobe nannte die Polizei nicht. Sie war dem 20-Jährigen den Angaben zufolge entnommen worden, weil es Hinweise gab, dass der junge Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen könnte.

© dpa-infocom, dpa:240226-99-130867/2 (dpa)