Kiel (dpa/lno). Bei der Einfahrt eines Schiffes in eine Schleusenkammer ist immer Vorsicht geboten. In Kiel geht das jetzt wieder einmal schief.

Ein Containerschiff hat die Mittelmauer der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel gerammt. Bei dem Unfall am frühen Montagmorgen seien Schiff und Mauer leicht beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Nach einer ersten Begutachtung waren keine sofortigen Maßnahmen an Schiff oder Schleuse nötig. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Der Frachter setzte seine Fahrt im Anschluss an den Polizeieinsatz fort. Zum Unfallzeitpunkt herrschte den Angaben zufolge Nebel mit weniger als 100 Metern Sicht.

© dpa-infocom, dpa:240226-99-127451/3 (dpa)