Hamburg (dpa/lno). In der Nacht zu Montag ist ein Mann am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in eine Baugrube gestürzt und schwer verletzt worden. Der etwa 30-jährige Mann sei aus zunächst ungeklärten Gründen in die acht Meter tiefe Grube eines Neubaus auf dem Gelände des Klinkums gefallen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die Rettung des Mannes habe anschließend über eine Stunde angedauert, weil er am Fuße der Grube so schwer zu erreichen gewesen sei. Der Mann sei im Anschluss direkt ins anliegende Krankenhaus gebracht worden.

