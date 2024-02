Kiel (dpa/lno). Durch das 31:27 gegen den ThSV Eisenach festigt Rekordmeister THW Kiel Platz vier in der Handball-Bundesliga. Der Erfolg gegen die Thüringer ist für die Norddeutschen aber ein schweres Stück Arbeit.

Der deutsche Meister THW Kiel hat gegen den Aufsteiger ThSV Eisenach einen Arbeitssieg erkämpft. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag mit 31:27 (14:13) gegen die Thüringer durch und bleibt mit 32:12 Punkten Tabellenvierter der Handball-Bundesliga. Beste Werfer der Partie waren Eric Johansson mit neun Treffern für Kiel und Manuel Zehnder mit zehn Toren für die Gäste.

Die Norddeutschen taten sich in der Anfangsphase sehr schwer mit dem Tabellenvorletzten. Die Thüringer spielten auch mit ihrer offensiven Abwehr mutig auf und lagen immer wieder in Führung. In der 24. Minute brachte Patrick Wiencek die Norddeutschen mit seinem Tor zum 12:10 erstmals mit zwei Treffern in Front. Zur Halbzeit waren die Gäste aber noch immer in Schlagdistanz.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die spielerische Überlegenheit der Gastgeber allmählich durch. Kapitän Domagoj Duvnjak erhöhte auf 24:19 (46.). Diesen Vorsprung gab die Mannschaft von Trainer Filip Jicha bis zum Schlusspfiff nicht mehr her.

Am Mittwoch (18.45 Uhr/Dyn) sind die Kieler schon wieder in der Champions League gefordert. Mit einem Punkt beim ungarischen Vizemeister Pick Szeged hätten sich die Norddeutschen vorzeitig für das Viertelfinale der Königsklasse qualifiziert und würden die Playoff-Runde überspringen.

