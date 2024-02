Sydney (dpa/lno). Obenauf in Down Under: 255 Tage nach dem Einstieg in die Formel 1 des Segelsports hat Sebastian Vettels Rennstall erstmals einen Sieg geschafft. Gewonnen hat die Regatta in Sydney das Team Australien.

Es geht weiter aufwärts für Sebastian Vettels junges Segelteam: Bei der achten SailGP-Regatta der Saison 2023/2024 holten Erik Heil und seine Crew am Wochenende 255 Tage nach ihrem Einstieg in die Weltliga des Segelsports ihren ersten Rennsieg. Der Coup gelang dem Germany SailGP Team im vierten von fünf Rennen der Regatta in Australien. Das Sextett auf dem deutschen F50-Rennkatamaran überzeugte dabei mit einem mutigen Start und herausragender Geschwindigkeit auf dem kurzen wie spektakulären Kurs vor Sydneys berühmtem Opernhaus.

„Wir haben gemerkt, dass es - wenn wir gut starten - für die anderen schwierig ist, an uns vorbeizukommen. Das war fürs ganze Team cool“, sagte Steuermann Erik Heil. Der frühere Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel gratulierte seinem Fahrer als Mitbesitzer des Teams als einer der Ersten: „Das war mega! Ich habe es gesehen. Der Start hat super geklappt!“

Den Sieg sicherten sich in Sydney der dreimalige SailGP-Saisonsieger, Laser-Olympiasieger und America's-Cup-Gewinner Tom Slingsby mit Team Australien vor Dänemark und Neuseeland. Das Germany SailGP Team segelte in Down Under insgesamt auf Platz sechs.

In der Saisonwertung führt Australien mit 66 Punkten vor Neuseeland (58) und Dänemark (52). Als jüngster Neuzugang liegt das Germany SailGP Team (21) auf Platz neun. Das Finale der vierten SailGP-Saison findet nach drei weiteren Regatten vor Bermuda, Halifax und New York vom 13. bis 15. Juli in San Francisco statt. Den Siegern winkt alleine dort ein Preisgeld von zwei Millionen US-Dollar.

