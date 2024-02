Hamburg (dpa/lno). Nur noch wenige Monate, dann endet die Intendanz von John Neumeier beim Hamburg Ballett. Vorher wurden der Ballettchef und seine Compagnie aber noch einmal kräftig gefeiert.

Mit Beifall im Stehen hat das Publikum am Samstagabend in der Staatsoper John Neumeier und die Wiederaufnahme seines Balletts „Odyssee“ nach dem Epos des griechischen Dichters Homer gefeiert. Das monumentale Werk über Krieg, Heimatsuche, das Unterwegssein und die Begegnung mit der Fremde war 1995 auf Einladung des Athener Opern- und Konzerthauses Megaron entstanden. In den Hauptrollen begeisterten Alexandr Trusch als Odysseus, Charlotte Larzelere als Penelope, Ida Praetorius als Pallas Athene und Olivia Betteridge als Kalypso. Die Musik stammt von dem griechischen Komponisten George Couroupos, das Bühnenbild und die Kostüme von Yannis Kokkos. Zum 85. Geburtstag von John Neumeier hatten die Zuschauer vor Beginn der Aufführung „Happy Birthday“ für den Choreografen gesungen, der das Hamburg Ballett seit 51 Jahren leitet.

