Hamburg (dpa/lno). In einer brennenden Gartenlaube in Hamburg haben Feuerwehrleute einen Schwerverletzten gefunden. Wenig später starb der Mann an seinen Verletzungen.

Durch den Brand einer Gartenlaube ist im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort ein Mann gestorben. Der ältere Mann habe sich wohl in dem Häuschen aufgehalten, als das Feuer am Freitagvormittag ausbrach, wie die Polizei mitteilte. Passanten bemerkten die Flammen und verständigten den Notruf.

Bei den Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte demnach dann den lebensgefährlich verletzten Mann im Inneren der Laube. Trotz einer sofortigen Erstversorgung sei er kurze Zeit später gestorben. Seine Identität sei bisher nicht abschließend geklärt. Weitere Menschen waren der Polizei zufolge nicht in Gefahr. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht.

