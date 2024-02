Pinneberg (dpa/lno). Eine Schreckschusspistole, Zehntausende unversteuerte Zigaretten und diverse Pfeffersprays haben Ermittler in einem Pinneberger Kiosk entdeckt.

Eine große Menge unversteuerter Waren sowie mehrere Waffen haben Zoll und Polizei in einem Kiosk in Pinneberg beschlagnahmt. Ursprünglich sei der Laden am 16. Februar zur Prüfung auf mögliche Schwarzarbeit aufgesucht worden, teilte das Hauptzollamt Itzehoe am Freitag mit. Rasch habe sich dann herausgestellt, dass Waren ohne deutsches Steuerzeichen zum Verkauf angeboten wurden - darunter 24.000 Stück Zigaretten und knapp 80 Kilogramm Wasserpfeifen-Tabak. Den Steuerschaden bezifferte der Zoll auf rund 8100 Euro.

Zudem entdeckten die Ermittler eine Schreckschusswaffe, einen Schlagstock, ein Messer mit einer fast 30 Zentimeter langen Klinge sowie 36 Pfeffersprays. Auch 8000 Euro Bargeld und mehr als 100 verschreibungspflichtige Tabletten wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen - unter anderem wegen Steuerhinterziehung und unerlaubten Waffenbesitzes - dauern an.

