Hamburg (dpa/lno). Mit Alkohol und Nikotin belasten schon genug legale Drogen das Gesundheitssystem, meint die Ärztekammer Hamburg - und warnt vor der Freigabe von Cannabis.

Die Ärztekammer in Hamburg lehnt die Legalisierung von Cannabis ab. „Aus medizinischer Sicht ist völlig klar, dass Cannabis-Konsum insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen negative Folgen für Gedächtnis- und Lernleistungen hat“, sagte Kammerpräsident Pedram Emami am Freitag. „Mir ist daher unerklärlich, warum der Gesetzgeber hier keine strengeren Vorschriften vorsieht.“ Das Gesetz, das aFreitag vom Bundestag beschlossen werden sollte, reiche in puncto Jugendschutz nicht aus. Zudem sei es fatal, in erster Linie auf eine digitale Aufklärungsplattform zu setzen und die lokale Präventionsarbeit zu schwächen.

„Das ist zu wenig, um Jugendliche und junge Erwachsene wirklich zu erreichen“, warnte Emami. Zudem seien regionale Konsumverbote rund um Schulen und Jugendeinrichtungen in der Praxis - gerade in einer Stadt wie Hamburg - schwer umsetzbar. „Es ist auch ein Irrglaube anzunehmen, dass eine Legalisierung von Cannabis zu weniger Konsum und größerem Risikobewusstsein bei Jugendlichen führt.“

Das Gesundheitssystem werde schon heute stark durch die Folgen des Konsums von Alkohol und Nikotin belasten. „Auch daher sehen wir keinen Grund, eine weitere gesundheitsschädliche Substanz zu legalisieren“, so die Ärztekammer.

Die Gesetzespläne der Ampel-Koalition sehen eine kontrollierte Freigabe der Droge mit zahlreichen Regeln und Vorgaben vor. Anbau und Besitz bestimmter Mengen für den Eigenkonsum sollen demnach für Volljährige vom 1. April an erlaubt sein. Zum 1. Juli sollen Clubs zum nicht kommerziellen Anbau möglich werden.

© dpa-infocom, dpa:240223-99-97071/2 (dpa)