Hamburg (dpa/lno). Er hatte eine gültige Fahrkarte und wollte den Zug unbedingt noch bekommen. Doch der war schon abgefahren. Da traf der Mann eine falsche Entscheidung.

Offenbar weil er unbedingt den Zug bekommen wollte, ist ein Mann am Hamburger Hauptbahnhof auf einen abfahrenden Flixtrain gesprungen. Der 29-Jährige versuchte dann, die Tür des Waggons noch zu öffnen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Ein Zugbegleiter habe die Gefahrenlage erkannt und die Notbremse gezogen. Der Zug war den Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag mit etwa zehn Kilometern pro Stunde unterwegs. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Der 29-Jährige habe sich in einem Gespräch mit der Bundespolizei uneinsichtig gezeigt, sagte ein Sprecher. Er habe erklärt, dass er eine Fahrkarte für den abgefahrenen Zug gehabt habe und deshalb auch noch habe mitfahren wollen. Gegen ihn werde nun ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Der Flixtrain konnte den Angaben zufolge wegen der Aktion erst eine halbe Stunde verspätet nach Köln abfahren.

