Kiel (dpa/lno). Die Stärkung der Inklusion an Schulen und die Verzahnung von Ganztagsangeboten für Schülerinnen und Schüler sind am Freitag Thema im Landtag in Kiel. Zur Inklusion liegen Anträge der schwarz-grünen Landesregierung und von SPD und SSW vor. Die beiden Oppositionsfraktionen fordern, dass die Inklusion an Schleswig-Holsteins Schulen qualitativ verbessert werden soll.

Bei den Ganztagsangeboten erachtet die Landesregierung in ihrem Antrag eine gute Verzahnung mit außerschulischen Partnern für notwendig. Dafür sollen sich die Angebote an den Bedürfnissen der Kinder orientieren, niedrigschwellig sein und auf der Kooperation zwischen Schule und örtlichen Vereinen fußen.

