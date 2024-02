Hamburg (dpa/lno). 2016 wurden erste Umbaupläne vorgestellt. Fast acht Jahre später öffnet Hamburgs sozialer Hafen wieder seine Pforten. Die rund 4,5 Millionen Euro teure Sanierung der Rathauspassage ist fertig.

Fast acht Jahre nach der Präsentation erster Umbaupläne öffnet am Freitag die von ehemaligen Langzeitarbeitslosen betriebene Rathauspassage im Zentrum Hamburgs wieder ihre Pforten. Sie wird bei einem Festakt (14.00 Uhr) von Vertretern aus Politik, Kirche und Zivilgesellschaft eingeweiht, teilte Geschäftsleiter Björn Dobbertin mit. Die Rathauspassage nennt sich Hamburgs sozialer Hafen. „Wir sind ein Ort an dem Menschen, die lange vom Erwerbsleben ausgeschlossen waren, Hoffnung und Qualifikation finden.“ Begleitet und qualifiziert werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gastronomie, Buchantiquariat sowie Verkauf.

Nachdem die Rathauspassage über viele Jahre im S-Bahn-Sperrgeschoss zwischen Rathaus und Kleiner Alster ein fensterloses Nischendasein geführt hat, gibt es nun Fenster und Türen zum Wasser hin. Auf rund 1000 Quadratmetern sind neben der Gastronomie mit 85 Plätzen und der Buchhandlung auch eine Tourismusinformation untergebracht. Ursprünglich sollte die Sanierung bereits 2018 abgeschlossen sein. Erweiterungen und Kostensteigerungen verzögerten den eigentlichen Start des Umbaus jedoch bis 2019. Und dann kam die Coronapandemie, die das rund 4,5 Millionen Euro teure Projekt weiter verzögerte.

Die Rathauspassage als gemeinnütziges Projekt geht zurück auf den früheren Diakonie-Chef und CDU-Abgeordneten Stephan Reimers. Eröffnet 1998 am „meistfotografierten Ort Hamburgs“ biete sie 45 Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose oder von Erwerbslosigkeit bedrohte Menschen. Die Ausrichtung des Angebots richte sich nach den Maßgaben „fair, sozial, nachhaltig und regional“.

