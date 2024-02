Hamburg (dpa/lno). Diebe sollen beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis einen Schaden von elf Millionen Euro angerichtet haben. Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Täter endet jetzt schneller als erwartet.

Im Prozess um die umfangreichen Gold- und Silberdiebstähle beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis will das Landgericht am Freitag (10.15 Uhr) das Urteil verkünden. Angeklagt sind sechs Männer. Sie sollen zwischen Februar 2020 und Januar 2021 Zwischen- und Nebenprodukte vom Aurubis-Firmengelände im Stadtteil Veddel abtransportiert haben. Das gestohlene Material soll laut Anklage rund 5000 Kilo Silber und Gold im Wert von insgesamt elf Millionen Euro enthalten haben. Die Beute sollen sie an bislang unbekannte Abnehmer verkauft haben. Ein Großteil des Diebesgutes sei zur Analyse und weiteren Verwendung an Metall verarbeitende Betriebe in der türkischen Metropole Istanbul versandt worden, hieß es.

Die Anklage wirft vier Männern im Alter von 34 bis 49 Jahren schweren Bandendiebstahl oder gewerbsmäßige Hehlerei vor, zwei weiteren Beschuldigten im Alter von 33 und 50 Jahren Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl. Es geht um zwölf Straftaten. Die Angeklagten sollen zum Teil bei Aurubis oder Fremdfirmen, die auf dem Werksgelände tätig waren, gearbeitet haben. Vier der sechs Beschuldigten haben Geständnisse abgelegt. Das Gericht hatte ursprünglich Termine bis Ende April angesetzt.

