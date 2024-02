Hamburg. Fabian Wegmann ist bereits für die Strecken von drei deutschen Radrennen verantwortlich. Künftig leitet er auch in Hamburg die sportlichen Geschicke.

Der Ex-Radprofi Fabian Wegmann ist neuer Renndirektor des wichtigsten deutschen Eintagesrennens. Der 43-Jährige übernimmt die sportliche Leitung der Hamburg Cyclassics, die in diesem Jahr am 8. September stattfinden. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Das Rennen gehört zur WorldTour, der höchsten Rennkategorie des Weltverbandes UCI.

Wegmann ist bereits verantwortlich für die Streckenplanung der Deutschland Tour, beim Klassiker Eschborn-Frankfurt und dem Münsterland Giro in seiner Heimat. In Hamburg löst der frühere Gerolsteiner-Profi den 80-jährigen Roland Hofer ab.

