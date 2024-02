Hamburg (dpa/lno). Die Hamburger Jubiläumsausstellung zum 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich ist ein Publikumsmagnet. Nun gibt es einen besonderen Zugang zu der Schau für alle, die nicht hinfahren können.

Die Hamburger Schau „Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit“ ist nun auch virtuell erlebbar. Mit einem digitalen 360-Grad-Rundgang solle es einen besonderen Zugang zu der Jubiläumsausstellung geben, teilte die Kunsthalle am Donnerstag mit.

„Interessierte können ganz einfach über die Webseite der Hamburger Kunsthalle kostenlos sofortigen Zugang zum Rundgang erhalten.“ Dafür sei lediglich der Erwerb eines 0-Euro-Tickets notwendig, dann bekomme man einen Zutrittslink.

Besucher könnten sich selbstständig durch die umfangreiche Schau bewegen und unter anderem mehr als 60 Gemälde und rund 100 Zeichnungen des Malers von zu Hause aus entdecken. Mit der Zoomfunktion lassen sich den Angaben zufolge die Einzelheiten ausgewählter Werke in hochauflösenden Abbildungen erkunden. Auch eine Audio-Tour sei integriert.

Nach Angaben der Kunsthalle zieht die Ausstellung weit über die Hansestadt hinaus Menschen an. Mitte Februar hatte die Kunsthalle mitgeteilt, dass nach rund acht Wochen bereits 157.000 Besucher die Schau gesehen hätten.

In der Jubiläumsausstellung zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich (1774-1840) werden noch bis zum 1. April Werke des bedeutendsten Künstlers der deutschen Romantik präsentiert. Darunter sind seltene Leihgaben - unter anderem die Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ und „Mönch am Meer“. In diesem Jahr widmen auch die Alte Nationalgalerie Berlin und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden dem Künstler eine thematisch eigenständige Schau.

