Kiel. Das Musikfestival 2024 kehrt im Juli zurück. Nach der britischen Metropole London steht dieses Jahr das italienische Venedig im Mittelpunkt.

Die Musikmetropole Venedig steht im Mittelpunkt des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) vom 6. Juli bis zum 1. September. Das gab Festivalintendant Christian Kuhnt am Donnerstag bekannt. Venedig sei eine Stadt, die in der Vergangenheit lebt und für die Musikgeschichte bahnbrechend war.

Insgesamt sind in diesem Jahr 203 Konzerte, 5 „Musikfeste auf dem Lande“ und 2 Kindermusikfeste in 120 Spielstätten geplant. Die Konzerte finden an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und im Norden von Niedersachsen statt. Eröffnet wird das Festival mit Gustav Mahlers Fünfter Sinfonie.

Der vom Stiftungsrat genehmigte Haushalt für das Festival beläuft sich auf rund 12 Millionen Euro, davon übernimmt das Land Schleswig-Holstein gut 1,2 Millionen Euro.

