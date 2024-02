Quickborn (dpa/lno). Der Norden wird mehr und mehr zu einer Energiezentrale Deutschlands. Schleswig-Holstein steigert seinen Export von grünem Strom immer weiter. Wind und Sonne machen es möglich.

Schleswig-Holstein hat seinen Export von grünem Strom im vergangenen Jahr abermals deutlich gesteigert. 2023 wurden nach Angaben von Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) mehr als 11,37 Millionen Megawattstunden (MWh) über die Landesgrenzen exportiert. Das seien über zwei Millionen MWh mehr als im Vorjahr, teilte das Unternehmen mit. Der Stromexport reiche aus, um den gesamte Bedarf des Nachbarlands Hamburg zu 118 Prozent zu decken.

Schleswig-Holstein habe 2023 den eigenen Strombedarf alleine durch grünen Strom, vor allem aus Sonne und Wind, zu 204 Prozent gedeckt. 2022 seien es 185 Prozent und 2021 162 Prozent gewesen. Möglich sei dieser Zuwachs auch dadurch gewesen, dass SH Netz im vergangenen Jahr mehr als 25 000 Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie angeschlossen habe. „Das ist zehnmal so viel wie noch vier Jahre zuvor“, erläuterte der Aufsichtsratsvorsitzende von SH Netz und Vorstandsvorsitzender der HanseWerk-Gruppe, Matthias Boxberger. „Und der Boom geht weiter, denn schon jetzt haben wir rund 38.000 neue Aufträge auf Einspeisung von Grünstrom vorliegen.“

Schleswig-Holstein sei im vergangenen Jahr in der Lage gewesen, sich an rund 70 Prozent der Stunden des Jahres selbst mit Strom zu versorgen. Das sei ein neuer Spitzenwert. Die Stromimporte nach Schleswig-Holstein lagen 2023 - vor allem in Zeiten ohne Wind und Sonne - bei knapp 1,21 Millionen MWh. In den beiden Vorjahren lag die Importquote bei gut 1,17 Millionen MWh (2022) und knapp 1,46 Millionen MWh (2021).

Den Spitzenwert beim exportierten Grünstrom gab es am 29. Dezember 2023 um 16.00 Uhr mit fast 5 450 Megawatt (MW). Das entspricht nach Angaben von SH Netz der Leistung von vier bis fünf Großkraftwerken. Bei den Importen entstand der Spitzenwert am 30. November 2023 um 18.00 Uhr und lag bei 1387 MW.

