Niebüll (dpa/lno). Er wollte unbedingt am Mittwoch nach Sylt - und fuhr daher bereits nachts verbotenerweise auf den Autozug. Diese Idee kommt einen 68-Jährigen nun teuer zu stehen.

Weil er unbedingt nach Sylt wollte, ist ein 68-Jähriger in Niebüll am späten Dienstagabend außerhalb der Öffnungszeiten auf den schon bereitgestellten Sylt Shuttle gefahren und hat seinen Wagen ganz vorn geparkt. Der Mann habe angegeben, noch kein Ticket zu besitzen, aber unbedingt am Mittwoch auf die Nordseeinsel zu müssen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Seinen Angaben zufolge habe er versucht, über die normale Einfahrt auf das Gelände zu gelangen. Da die Schranken bereits geschlossen gewesen seien, sei er durch die noch offene Ausfahrtschranke und über einige Pylonen gefahren und schließlich auf dem Autozug gelandet.

Die Beamten waren von der Leitstelle des Sylt Shuttles auf das Fahrzeug aufmerksam gemacht worden. Da der Mann einen Atemalkohol von 0,93 Promille hatte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt, wie es hieß. Den 68-Jährigen erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein Auto wurde von einem Abschleppunternehmen vom Autozug heruntergeholt.

© dpa-infocom, dpa:240221-99-69288/2 (dpa)