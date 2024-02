Hamburg (dpa/lno). Zwei langjährige Freunde aus Tunesien treffen sich in Hamburg wieder. Vermutlich wegen eines Streits um Drogen soll einer den anderen erschossen haben. Der Prozess beginnt mit einem Geständnis.

Sechs Monate nach tödlichen Schüssen auf einen jungen Mann in Hamburg-Borgfelde hat am Mittwoch der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter am Landgericht begonnen - mit einem Geständnis. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 20-Jährigen Totschlag, Bedrohung und Nötigung vor.

Er soll am 25. August vergangenen Jahres nach einem Streit mehrere Schüsse auf seinen Kontrahenten abgefeuert haben. Die Tat ereignete sich am späten Abend auf offener Straße in der Nähe der S- und U-Bahn-Station Berliner Tor.

Ein Zeuge habe den Schützen verfolgt und versucht, ihn festzuhalten. Doch der Angeklagte habe die Waffe auf ihn gerichtet und gedroht, ihn zu erschießen, hieß es in der Anklage. Daraufhin wich der Zeuge zurück und der mutmaßliche Täter flüchtete den Angaben nach mit einem Fahrrad. Der von den Schüssen getroffene Mann war wenig später im Krankenhaus gestorben. Vier Tage nach der Tat hatte sich der 20-jährige Tunesier bei der Polizei gestellt.

Nach Verlesung der Anklage gestand der Angeklagte die Tat. Mit dem Getöteten sei er schon als Kind in Tunis befreundet gewesen. In Hamburg seien beide in den Drogenhandel verwickelt gewesen. Es habe einen Konflikt gegeben, der ehemalige Freund habe gedroht, ihn zu töten. An jenem Abend hätten sie sich zufällig getroffen. Der ehemalige Freund sei auf ihn zugekommen. Da habe er mit einem Revolver erst einmal und dann fünfmal geschossen. „Ich wollte ihn nicht töten“, beteuerte der 20-Jährige in einer Erklärung, die seine Verteidigerin verlas. Weil der Angeklagte Heranwachsender ist, findet der Prozess vor einer Jugendkammer statt.

