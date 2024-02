Kiel (dpa/lno). Nach den Einbrüchen im Tourismus wegen der Corona-Pandemie 2020 erholt sich die Branche weiter. Auch im vergangenen Jahr konnten Gäste- und Übernachtungszahlen gesteigert werden.

Im vergangenen Jahr haben mehr Menschen Übernachtungen in Schleswig-Holstein gebucht als 2022. Insgesamt kamen rund 9,318 Millionen Gäste in den größeren Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen im Norden an, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Das waren 5,5 Prozent mehr als 2022. Die Zahl der Übernachtungen sei in dieser Zeitspanne um 1,3 Prozent auf etwa 38,034 Millionen gestiegen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 4,1 Tage.

Im Dezember kamen 465.000 Übernachtungsgäste in den Hotels, Pensionen und sonstigen Unterkünften mit mehr als zehn Betten sowie auf den Campingplätzen im Land an. Dies ist ein Anstieg um 12,6 Prozent im Vergleich zum Dezember 2022. Die Anzahl der gebuchten Übernachtungen nahm mit 1,529 Millionen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent. Ohne Campingplätze verzeichneten die Beherbergungsbetriebe im Dezember einen Anstieg um 12,3 Prozent bei den Gästeankünften. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 8,5 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:240221-99-66146/2 (dpa)