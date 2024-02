Hamburg (dpa/lno). Als erstes Bundesland gibt Hamburg Bezahlkarten für Asylsuchende aus. Im rot-grünen Regierungslager herrscht dennoch weiter Uneinigkeit über das Modell. Die Grünen sehen Geflüchtete diskriminiert.

Hamburgs Grüne stehen der Bezahlkarte für Asylsuchende auch nach Start eines Pilotprojekts in der Hansestadt weiterhin skeptisch gegenüber. Vor allem die Einschränkung bei Bargeldabhebungen stößt bei der Co-Vorsitzenden der Bürgerschaftsfraktion, Jennifer Jasberg, auf Ablehnung. Die Position der Grünen sei klar: „Bezahlkarte ja, Diskriminierungen und Bargeldbegrenzung nein“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Durch den Start der Hamburger „SocialCard“ in der vergangenen Woche ergebe sich nun aber die Chance, „die Erfahrungswerte zu evaluieren und gemeinsam über die Sinnhaftigkeit der mit der Karte verbundenen - und von uns abgelehnten - diskriminierenden Beschränkungen weiterzudiskutieren“.

Beschränkte Bargeldmöglichkeit soll Transfers in Ausland verhindern

Als erstes Bundesland gibt Hamburg seit vergangenem Donnerstag die Karte an neu ankommende Geflüchtete in den Erstaufnahmeeinrichtungen aus, denen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zustehen. Von den 185 Euro, die jeder Erwachsenen pro Monat darauf gutgeschrieben bekommt, können lediglich 50 Euro pro Monat an Geldautomaten abgehoben werden.

Laut Innenbehörde soll so verhindert werden, dass Geld ins Ausland transferiert wird. Bis Dienstag wurden den Angaben zufolge bereits mehr als 80 solcher Karten ausgegeben.

Jasberg weist Blockadevorwürfe von SPD, FDP und Union gegen Grüne im Bund zurück

Jasberg äußerte die Befürchtung, dass durch dieses Kartenmodell unnötige Bürokratie entsteht. Eine gut durchdachte und diskriminierungsfreie Bezahlkarte könne hingegen den Aufwand für die Verwaltung und die Leistungsempfänger reduzieren.

Zugleich zeige das Hamburger Projekt aber auch, „dass es anders als derzeit oft behauptet eben keine Änderung der Bundesgesetze braucht“. Den Blockadevorwurf von FDP und SPD im Bund gegen die Grünen wies Jasberg deshalb zurück. Alle Möglichkeiten zur Einführung der Karte seien vorhanden. „Es gibt also keinen Grund für theoretische Debatten von FDP, SPD und Union über Anpassungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, die auf weitere rechtliche Einschränkungen für Geflüchtete und auch für Menschen, die schon viele Jahre in Deutschland leben, abzielen.“

Grüne Jugend attackiert SPD-Bürgermeister

Die Grüne Jugend Hamburg griff den rot-grünen Senat wegen des Bezahlkarten-Modells scharf an. „Hamburg ist gegenwärtig mit den menschenunwürdigen Einschränkungen bei der Bezahlkarte der bundesweite Vorreiter für eine rechtspopulistische Politik. Das ist zutiefst beschämend für eine rot-grüne Regierungskoalition“, sagte der Landesvorsitzende Berkay Gür der dpa.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warf er vor, mit der Billigung der von Bund und Ländern beschlossenen Asylrechtsverschärfungen zur „Entmenschlichung von Geflüchteten“ beigetragen zu haben. „Nun beschließt er im Alleingang weitere Abstriche in den Lebensverhältnissen von Geflüchteten.“

Mit dieser Politik gebe Tschentscher nicht die Richtung vor für ein vielfältiges Hamburg, sondern für eine stärkere AfD. „Die gesellschaftliche Spaltung zu beklagen, aber im gleichen Atemzug Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft abzuwerten, ist eine falsche Strategie der Regierungsspitze“, sagte er.

© dpa-infocom, dpa:240221-99-65548/2 (dpa)