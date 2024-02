Themen: Anwohnerparken: Wo am meisten gezahlt wird +++ Kritik an massivem Einsatz gegen HSV-Fans +++ Aus für den Elbtower?

Richtige Zeichen setzen

20. Februar: „Anwohnerparken: Wo am meisten gezahlt wird“

Die CDU moniert, dass nur 40 Prozent der Anwohnerparkgebiete evaluiert worden seien, also nur hier die Auswirkungen untersucht wurden. Sie bezeichnet das Anwohnerparken als Abzocke ohne klare Erfolge. Ein vorschnelles Urteil, denn bei nur 40 Prozent kann von einem Gesamtbild noch keine Rede sein. Gefühlt muss ich der CDU allerdings Recht geben. In meinem Anwohnerparkgebiet Generalsviertel E 308 ist der Parkdruck immens, rund um die Uhr, an allen Wochentagen, mit einer minimalen Ausnahme am Sonnabend. Da hat auch die Erweiterung auf Parkplätze in eine benachbarte Straße des angrenzenden Parkgebietes nicht viel gebracht. Ich habe also den Eindruck, mit den 65 Euro Jahresgebühr zu den genannten Millionen für den Hamburger Haushalt beizutragen und nur sehr eingeschränkt die entsprechende Gegenleistung zu bekommen. Und für die Zukunft? Die Parkplatzknappheit in Eimsbüttel, Eppendorf, Harvestehude etc. wird weitergehen und wird sich noch verschärfen. Ein Parkplatzsterben steht uns bevor: Parkplatzvernichtendes Längsparken statt des bisher erlaubten Schrägparkens, Ladestationen nur für E-Autos reserviert, Fahrradbügel (bei der Masse der Fahrräder ohnehin nur Alibi), sogar Bänke am Bordsteinrand für Nachbarbegegnungen… Vieles ist schon Realität, vieles ist in den von grünen Politikern besetzten Bezirken noch in Planung. Die im Gebiet E 308 befindliche Mansteinstraße wird gerade fahrradgerecht umgestaltet, mit ziemlicher Sicherheit auch hier mit einem Verlust von Parkplätzen verbunden. Von vielen weiteren monatelangen Baustellen gar nicht zu reden. Höchste Zeit, dass im Rathaus die richtigen Zeichen gesetzt werden und dem Parkplatzsterben Einhalt geboten wird. Denn solange, beruflich oder privat, das Auto unverzichtbar ist, muss es auch Parkplätze geben.

Jan Troje

Hamburg verschenkt Geld

Anwohnerparken kostet 65/70 Euro pro Jahr. Ein privater Stellplatz kostet in den beschriebenen Vierteln ca. 800 bis 1000 Euro pro Jahr. Ergo müsste die Überschrift lauten: „Anwohnerparken: In diesen Straßen verschenkt Hamburg das meiste Geld durch zu geringe Parkgebühren!“

Thorsten Stohldreier

Die Entwicklung verschlafen

20. Februar: „Der Neue für den Aufstieg. Nur eine Woche nach der Vorstellung von Trainer Merlin Polzin soll Steffen Baumgart den HSV übernehmen“

Steffen Baumgart ist die letzte Karte von Jonas Boldt. Wollen wir mal hoffen, dass sie zündet. Jonas Boldt hat die sportliche Entwicklung seit Jahren leider völlig verschlafen. Wirtschaftlich war es wohl nicht ganz so schlecht. Trotzdem: Boldt hat Sportdirektor Mutzel gefeuert, weil er früh die mangelnde Defensivarbeit des HSV bemängelt hat. Dafür hätte Boldt eigentlich selbst gehen müssen. Mutzel hatte im Rückblick völlig recht, aber nicht die Position Boldts. Felix Magath ist ohnehin keine Option. Der würde den Verein vermutlich von links auf rechts drehen und aufsteigen. Aber das wollen die Verantwortlichen natürlich ganz und gar nicht. Sie wären ihre „Pöstchen“ los. So weit, so gut. Nur der HSV.

Thomas Börnchen Hamburg

Hunderte saßen fest

19. Februar: „Kritik an massivem Einsatz gegen HSV-Fans“

Diese Aktion erzeugte viele Kollateralschäden: Völlig unbeteiligte und ahnungslose Reisende in den ICEs von Berlin nach Hamburg. Da saßen Hunderte stundenlang fest. Beispiel ICE 706, der bis Aumühle noch pünktlich war und dann volle zwei Stunden verspätet am Hauptbahnhof ankam. Auch die Weiterfahrt nach Altona entfiel dadurch. Sollte man an Auswärtsspieltagen der Hamburger Vereine nicht mehr Bahn fahren?

Dr. Klaus Mölln

Dreiste Schutzbehauptung

15. Februar: „Aus für den Elbtower? Wichtigster Mieter könnte abspringen, und ein neuer Bauherr ist nicht in Sicht“

Es gab bislang durchaus viele Leserbriefe und sehr kritische Kommentare von namhaften Hamburger Architekten, die den Elbtower als neues Wahrzeichen strikt ablehnten. Dies aus guten Gründen, doch vor allem unser früherer Erster Bürgermeister und derzeitiger Bundeskanzler hat den Bau letztlich durchgesetzt! Die angeführte Behauptung der zitierten Senatsmitglieder „es handelt sich um ein privates Investment...“, ist eine dreiste Schutzbehauptung, der empörend zu widersprechend ist. Man kann über guten Geschmack immer streiten, doch in diesem Fall nicht über Schlampereien bei der nicht erfolgten Feststellung, ob diese private Investorengruppe des René Benko überhaupt solvent ist. Nein, eine sogenannte Due-Diligence-Prüfung – durch wen auch immer – kann nicht stattgefunden haben! Jeder wirklich renommierte Wirtschaftsprüfer hätte schon aufgrund der Tatsache, dass es keinen konsolidierten Konzernabschluss, geschweige denn Sicherheiten (Bankgarantien, Verpfändung von Bankguthaben etc.) gab, davon abgeraten, die Benko-Gruppe als Partnerin für ein solch Projekt zu akzeptieren.

Peter Johann Lund

Immer Rummeckern ist öde

14. Februar: „Kunsthalle dem Ansturm nicht gewachsen? Caspar-David-Friedrich-Ausstellung: Großer Erfolg, aber lange Wartezeiten und überfüllte Räume verärgern das Publikum“

Am vergangenen Freitag gegen elf Uhr war ich Besucherin der Kunsthalle und der Caspar-David-Friedrich-Schau. Und ja, es war voll. Und ja, die Ausstellungsräume sind eng. Und ja, ich fand das ganz gut so. Schließlich ist es im Pariser Louvre vor der Mona Lisa oder in Florenz vor Botticellis Venus auch voll. Und auch in Dresden vor der Sixtinischen Madonna drängeln sich die Besucher und Besucherinnen. So ist das eben in wichtigen Ausstellungen! Und dort regt sich niemand auf. Sobald man etwas Zeit und Geduld mitbringt, lichtet sich das Gewühle und man hat irgendwann freie Sicht auf die Landschaften von Caspar David Friedrich und in der Zwischenzeit guckt man sich einfach die anderen Leute an. Also, mein Fazit: Ein Ausstellungsbesuch ist kein schnelles Abhaken, es braucht etwas Geduld, immer nur Rummeckern ist doch öde, und die Schau in der Hamburger Kunsthalle auf jeden Fall ein Erlebnis!

Eva Pradel

Besuch war eine Qual

Wir reisten zu viert von Brühl bei Köln nach Hamburg an, um die Bilder Caspar David Friedrichs in der Sonderausstellung zu bewundern. Hierauf hatten wir uns schon seit Langem gefreut. Wir hielten uns an den Ratschlag der Kunsthalle, in der entsprechenden Zeitspanne nicht gleich zu Beginn zu erscheinen und betraten die Kunsthalle eine halbe Stunde später als möglich. In der Tat werden einem die Höhepunkte aus dem Schaffen des Künstlers gezeigt und darüber hinaus noch eine beeindruckende Fülle an Zeichnungen. Aber die Bilder, die in zu kleinen Räumen viel zu dicht gehängt sind (fast schon Petersburger Hängung), auf sich wirken zu lassen, bot sich keine Möglichkeit. Man wurde geschoben, geschubst, gedrängt und bedrängt weiterzugehen. Der Ausstellungsbesuch wurde zur reinen Qual, zumal man viele der Gemälde nur aus der dritten oder vierten Reihe erahnen und nicht sehen konnte. Die Luft wurde stickig. Und obwohl keiner von uns vier klaustrophobisch veranlagt ist, mussten wir nach einer knappen Stunde an die frische Luft und gingen hinaus. Schade! Die Konzeption der Präsentation und die Planung, wie man der zu erwartenden und gewünschten Besucherzahlen hätte Herr werden können, sind völlig misslungen und eine wahre Zumutung. Eine wirklich vorausschauende Organisation wäre wünschenswert gewesen. Freunden, die auch zur Ausstellung nach Hamburg fahren wollten, haben wir nur abgeraten.

Bernhard Wißmann, Brühl

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.