Anlässlich des zweiten Jahrestags des Überfalls Russlands auf die Ukraine trifft die Landesregierung am Dienstag Vertreter der Ukraine zu Gesprächen. An der Kabinettssitzung in Kiel (10.00 Uhr) werde der Gouverneur der schleswig-holsteinischen Partnerregion Cherson, Oleksandr Prokudin, per Videoschalte teilnehmen, teilte die Staatskanzlei mit. Die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Iryna Tybinka, will dazu nach Kiel kommen.

Nach dem Treffen wollen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Tybinka und per Videoschalte auch Prokudin über die Gespräche informieren. Schleswig-Holstein will die Solidarpartnerschaft mit der Region früheren Angaben zufolge mittel- und langfristig zu einer klassischen Partnerschaft weiterentwickeln.

