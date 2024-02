Hamburg (dpa/lno). Die Hamburger Polizei ist auf der Suche nach Zeugen des Busunfalls in Hamburg-Neuallermöhe, bei dem am Freitag ein neun Jahre alter Junger tödlich verletzt wurde. Es sei zunächst weiter unklar, warum es gegen 15.30 Uhr an der Bushaltestelle zu dem Zusammenprall zwischen dem Kind und dem Linienbus kam, teilte die Polizei am Montag in Hamburg mit. Der Junge hatte sich den Angaben zufolge an der Bushaltestelle aufgehalten und war dort von dem Bus erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Hamburger Polizei ist auf der Suche nach Zeugen des Busunfalls in Hamburg-Neuallermöhe, bei dem am Freitag ein neun Jahre alter Junger tödlich verletzt wurde. Es sei zunächst weiter unklar, warum es gegen 15.30 Uhr an der Bushaltestelle zu dem Zusammenprall zwischen dem Kind und dem Linienbus kam, teilte die Polizei am Montag in Hamburg mit. Der Junge hatte sich den Angaben zufolge an der Bushaltestelle aufgehalten und war dort von dem Bus erfasst und tödlich verletzt worden.

Zum Unfallzeitpunkt seien viele Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern am Unfallort gewesen. Sie wurden vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes psychosozial betreut.

