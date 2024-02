Mölln (dpa/lno). Großeinsatz der Polizei an einer Berufsschule in Mölln. Die Hintergründe des Einsatzes sind noch unklar.

An einer Berufsschule in Mölln ist seit Montagvormittag die Polizei im Einsatz. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude, wie die Beamten auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mitteilten. Am frühen Nachmittag haben erste Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie werden mit Bussen zu einem Sammelpunkt für Eltern gefahren, den die Stadt Mölln im Stadthaus eingerichtet hat.

Zuvor hatten sich nach Angaben der Polizei die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen eingeschlossen. Ob tatsächlich eine Amoklage vorliege, konnte eine Polizeisprecherin jedoch nicht sagen.

Auslöser für den Einsatz war eine unbestätigte Meldung über eine Person mit Schusswaffe im Gebäude, wie der Kreis Herzogtum Lauenburg mitteilte. „Schüsse wurden nicht abgegeben.“ Eltern betroffener Schülerinnen und Schüler bat die Kreisverwaltung, sich nicht auf den Weg zur Schule zu machen, um Wege für Einsatzfahrzeuge freizuhalten.

Die Polizei riegelte das Gelände ab. Auf Bildern waren Einsatzkräfte einer Spezialeinheit zu sehen. Zu den Hintergründen und der Information, es sei eine Person mit einer Waffe gesehen worden, konnte eine Sprecherin zunächst nichts sagen.

© dpa-infocom, dpa:240219-99-45593/4 (dpa)