Schönberg. In einer Fischräucherei an der Promenade im Ostseebad Schönberg bricht ein Feuer aus. Mehrere Menschen werden gerettet - doch für eine 58-jährige Frau kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Feuer in einer Fischräucherei an der Promenade im Ostseebad Schönberg (Kreis Plön) ist am Samstag eine 58-jährige Frau ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr gegen 10.20 Uhr alarmiert wurde, brannte das Fischgeschäft bereits in voller Ausdehnung, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Menschen, die in einem Innenhof eingeschlossen waren, wurden von den Feuerwehrleuten gerettet. Für eine 58-jährige Frau sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Sie starb demnach an einer Rauchgasvergiftung.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, war zunächst unklar, wie es hieß. Einsatzkräfte kümmerten sich um die geretteten Menschen. Am Samstagmittag war der Brand größtenteils unter Kontrolle, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:240217-99-24803/2 (dpa)