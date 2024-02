Hamburg (dpa/lno). Passanten sehen eine leblose Person in der Elbe treiben. Polizei, Feuerwehr und Einsatzkräfte der DLRG bergen wenig später eine Leiche.

Polizei, Feuerwehr und Mitarbeiter der DLRG haben am Samstagmorgen eine Leiche aus der Elbe geborgen. Zu Alter oder Geschlecht konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Gegen 10.05 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, teilte ein Sprecher des Lagedienstes mit. Passanten hatten eine leblose Person in der Elbe treibend gesehen. In der Nähe des Altonaer Fischmarktes wurde die Leiche dann geborgen.

