Kiel/Hannover. Felder und Wiesen gleichen an vielen Orten in Norddeutschland einer Seenlandschaft. An das Befahren mit schwerem Landwirtschaftsgerät ist nicht zu denken. Dabei müsste langsam gedüngt werden.

Es hat sehr viel geregnet in Norddeutschland in den vergangenen Monaten - aus Sicht der Landwirte zu viel. Sie können die meisten Felder und Wiesen nicht mit ihren schweren Maschinen befahren. Dabei wäre jetzt die Zeit, zum Beispiel Gülle auszubringen. Auch die Aussaat könnte sich nach Angaben der Landwirtschaftskammern verzögern.

Zudem ist an überschwemmten Stellen bereits im Herbst gesätes Wintergetreide eingegangen. „Die Bestände leiden teilweise unter der Staunässe“, sagte die Pressesprecherin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Daniela Rixen. Wann die Böden wieder befahrbar sein werden, ist unklar. „Da muss man jetzt einfach abwarten, wie sich das Wetter weiter entwickelt, gern kann es jetzt aufhören zu regnen“, sagte Rixen.

