Hamburg. Am 16. Februar 1962 brach die Nordsee über Hamburg hinein. 315 Menschen starben. Der Podcast „Die Flut“ erinnert an die Katastrophe

Der 16. und 17. Februar sind ganz besondere Tage in Hamburg. Es sind Tage des Gedenkens: In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 brach die verheerendste Sturmflut der Neuzeit über Hamburg und den Norden herein. 340 Menschen starben im ganzen Norden - allein 315 in Hamburg. Zehntausende verloren ihr Zuhause. Es waren dramatischen Tage, die sich fest in das Gedächtnis der Stadt brannten. Bis heute. Das Hamburger Abendblatt hat 2022 zum 60. Jahrestag der großen Sturmflut einen fünfteiligen Doku-Podcast und auch ein umfangreiches, hochwertiges Magazin dazu erstellt. Der Podcast enthält Zeitzeugenberichte, Interviews, Reportagen und vieles mehr. Eigentlich ist so eine Produktion für eine Redaktion, die täglich neue Nachrichten recherchiert und veröffentlicht, lange her…