Berlin. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs, hat „mit Entsetzen“ auf den Tod des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny reagiert. „Er steht stellvertretend für all jene, die sich in Russland für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben und dafür Repression, Gefängnis und sogar den Tod erleiden“, teilte Fehrs am Freitag mit. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Nawalnys Tod zeige die Unmenschlichkeit des Systems Putins, schrieb der katholische Bischof von Limburg. „Menschenleben scheinen für Herrn Putin nicht zu zählen.“

© dpa-infocom, dpa:240216-99-18539/2 (dpa)