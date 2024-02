Rostock (dpa/lno). Für Merlin Polzin ist das Nordduell in Rostock besonders. Der 33-Jährige steht nach dem Aus von Tim Walter vor seinem Debüt als Interimstrainer.

Merlin Polzin will bei seinem Einstand als Interimstrainer des Hamburger SV den Anschluss an die Aufstiegsränge halten. Der Fußball-Zweitligist hat fünf Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen und Spitzenreiter FC St. Pauli. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) empfängt Abstiegskandidat Hansa Rostock die Hamburger.

Der HSV muss im ersten Spiel nach dem Aus von Trainer Tim Walter vor allem in der Defensive zulegen. Am vergangenen Wochenende hatte der HSV ein desaströses 3:4 gegen Hannover 96 kassiert. Walters früherer Co-Trainer Polzin bekräftigte vor der Partie, keine 180-Grad-Wende vorzunehmen. Kapitän Sebastian Schonlau könnte nach seiner Wadenverletzung wieder Einsatzminuten sammeln.

