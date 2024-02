Themen: Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza +++ Windenergie +++ Gefeuerte Aurubis-Vorstände erhalten Millionen-Zahlungen

Ukraine soll annektiert werden

13. Februar: „Demonstrationen rund um geplante Rüstungsfabrik“

Ich habe Verständnis, wenn Menschen Waffenlieferungen an die Ukraine nicht wollen und Verhandlungen fordern. Diese machen aber nur Sinn, wenn es zuvor einen Waffenstillstand gibt und Russland das Existenzrecht der Ukraine in sicheren Grenzen anerkennt. Dann wäre eine Volksabstimmung unter UN Kontrolle in der Ostukraine über deren künftigen Status – zu Russland oder weiter zur Ukraine gehörend – denkbar. Dazu hat Russland bisher aber keine Bereitschaft gezeigt und will die Ukraine besetzen und annektieren. Wer jegliche Militärhilfe des Westens für die Ukraine ablehnt, nimmt – wie Donald Trump – die gewaltsame Angliederung der Ukraine an Russland in Kauf. Wollen das die Schreiber entsprechender Briefe oder ist ihnen das Schicksal der Ukrainer gleichgültig?

Marc Eichenherr

Möglichkeiten in Ägypten

16. Februar: „’Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza’. Palästinenserhilfswerk schlägt wegen israelischer Evakuierungspläne für die Stadt Rafah Alarm– auch UN-Nothilfekoordinator warnt“

Nach dem Überfall und bestialischen Mordtaten der Hamas in Israel leidet nun die Bevölkerung im Gazastreifen unter dem Angriff der Israelis mit Zerstörung der Infrastruktur und allen Belastungen eines Krieges. In dem Artikel wird auf die nicht vorhandene Sicherheit innerhalb von Gaza hingewiesen. Warum öffnet Ägypten nicht die Grenzen und nimmt zeitlich begrenzt die Flüchtlinge auf? Mit Unterstützung der UN können dort entsprechende Einrichtungen geschaffen werden. Damit ist der andauernde Konflikt nicht gelöst, aber Menschen können so erst einmal eine Zuflucht finden. Diese Möglichkeit und Aufforderung an Ägypten, hier zu handeln, habe ich bisher vermisst. Sind es immer nur die westlichen demokratischen Staaten, die sich verpflichtet fühlen, Flüchtlinge – in Deutschland in Millionenzahl auch aus gänzlich anderen Kulturen bis zur Belastungsgrenze der inneren Struktur – aufzunehmen?

Ona Bosse

Gedankengut der Grünen

16. Februar: „Windenergie: Warum der Ausbau noch immer lahmt. Für neue Rotoren braucht man Flächen, für die nur wenige Stadtteile geeignet sind. Verpasst Hamburg eine „historische Chance“?“

Es sind die Grünen, die sich auch hier wieder einmal selbst ein Bein gestellt haben. Sieht man die im Bericht zitierten Gutachten an, die bei einem Ausbau der Windenergie berücksichtigt werden müssen, dann sind etliche von ihnen auf die Grünen oder zumindest auf ihr Gedankengut zurückzuführen. Wer in einem Stadtstaat Vogel- und Fledermausgutachten, Artenschutz und Landschaftspflege einfordert, wird die entstehenden Behinderungen für die Energiewende niemals ausräumen können. Doch nun sind diese Verpflichtungen nicht nur in der Welt sondern auch in Kraft und so wird es wohl mit dem Ausbau der Windenergie auf das geforderte Maß im Stadtstaat Hamburg sobald nichts. Im Übrigen sind die Tiere intelligenter als ihnen zugetraut wird – wird es ihnen zu eng, suchen sie sich von selbst bessere Lebensbedingungen außerhalb der dicht besiedelten Areale – oder sie passen sich geschickt an, wie die oft zitierten Wildschweine in Berlin.

Dr. Gunter Alfke, Hamburg

Veränderungen sind notwendig

15. Februar: „Ob Bahn oder Barbesuch: Hamburger ohne Handy aufgeschmissen. Immer mehr Erledigungen lassen sich nur noch online machen. Auf welche Dienstleistungen smartphonelose Menschen bereits verzichten müssen“

Warum tun wir uns in Deutschland so schwer mit Veränderungen, wie z.B. der Digitalisierung? Vielleicht, weil wir uns, wie in Ihrem Artikel, gerne auf die Probleme statt auf die Chancen fokussieren. Rückwärtsgewand wird der Erhalt des Status quo gefordert, anstelle von Lösungen für die Hemmnisse, die jeder Fortschritt mit sich bringt. Die Tatsache, dass sämtliche Behördenleistungen für Privatpersonen noch analog angeboten werden wird als gute Nachricht verkauft. Tatsächlich schildern seit Jahren viele Studien, wie mangelnde Digitalisierung unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand bedroht. Wegen des Fachkräftemangels sind wir darauf angewiesen, ineffiziente Dienstleistungen zu digitalisieren, weil die Arbeitskräfte stattdessen für solche Tätigkeiten gebraucht werden, die sich (noch) nicht digitalisieren lassen. Außerdem können Steuerzahler und Kunden viel Geld sparen, wenn der Personalkostenanteil minimiert wird. Selbstverständlich müssen diejenigen unterstützt werden, die sich insbesondere aufgrund sozio-struktureller Merkmale (Alter, Bildung, Sprache, Einkommen) schwer tun. Aber das darf nicht durch ein Festhalten an der analogen Vergangenheit geschehen, sondern durch Hilfsangebote wie die erwähnten Workshops der Haspa. Konkret: Wie schaffen wir es, das mehr Senioren sich im Internet zurechtfinden, anstatt dafür zu sorgen, dass sie auch die nächsten zehn Jahre in der analogen Welt hängen bleiben?

Oliver Grotkaß

Was passiert im Hintergrund

Seit geraumer Zeit beobachte ich den schleichenden Einzug von Apps in unsere Lebensbereiche, ohne dass sich Regularien erkennen lassen, die eine Diskriminierung verhindern. Leider ist seitens der Verbraucherschutzorganisationen nicht erkennbar, wie man hier entgegenwirken möchte, um eine Diskriminierung und Ausgrenzung betroffener Bürger zu verhindern. Ich erwarte hier eigentlich deutlich mehr Widerstand gegen Zwangsmaßnahmen wie sie die Deutsche Bahn gerade mit der Bahncard plant. Interessant wäre es auch zu wissen, wie sich die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung zu dem Thema positioniert. Regional betrachtet scheint sich bisher nur die Fraktion der Linken mit dem Thema zu beschäftigen – eine eher traurige Erkenntnis hinsichtlich der führenden Parteien. Es scheint auch noch erheblicher Aufklärungsbedarf notwendig, um einmal deutlich zu machen, was genau bei der Nutzung der vielen wunderbaren Apps im Hintergrund passiert und warum u.a. die Supermarkt- und Drogerieketten ein so hohes Interesse an deren Einsatz haben. Die Motivation zur Nutzung von Online-Banking bei der einen oder anderen Bank/Sparkasse ist da schon klarer erkennbar – neben dem Sammeln von Daten zur Erstellung von Algorithmen etc. geht es darum, dem Kunden zu suggerieren wie fortschrittlich er doch ist – die Gebühren werden dann kassiert dafür, dass der Kunde die Arbeit der Bank/Sparkasse erledigt und sich dabei auch noch gut fühlt…schöne neue App-Welt…

H.-Peter Lenk, Hamburg

Bargeldzahlung an Automaten

In dem Artikel wird nicht erwähnt, und das ist mir schon in vielen anderen Artikeln zu diesem Thema aufgefallen, dass es an jeder Haltestelle Automaten gibt wo man problemlos mit Bargeld Fahrscheine kaufen kann. Mir scheint diese Möglichkeit wird fast totgeschwiegen. Oft heißt es Touristen sind quasi gezwungen eine Prepaidkarte zu kaufen, dies ist absolut nicht der Fall. Oder werden die bewusst nicht über diese Möglichkeit informiert?

Jürgen Meier, Hamburg

Ich musste lange verhandeln

16. Februar: „Gefeuerte Aurubis-Vorstände erhalten Millionen-Zahlungen. Chef Roland Harings und zwei weitere Top-Manager müssen nach Betrugs- und Diebstahlsfällen im Kupferkonzern vorzeitig gehen“

Toll, wie das so funktioniert! Ich musste lange verhandeln, um eine passende Abfindung zu bekommen. Als pfiffiger Vorstand hätte ich mich nur beklauen lassen müssen...

Jürgen Hönatsch, Hamburg

