Kiel (dpa/lno). Die Stimmung in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft bleibt angespannt. „Die Unzufriedenheit der Unternehmen mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist unvergleichlich hoch“, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein, Hagen Goldbeck, am Freitag. Der Konjunkturklimaindex der IHK legte im vierten Quartal jedoch von 81,7 auf 84,5 Punkte zu. Das langjährige Mittel auf der Skala bis 200 beträgt 108,1 Punkte. An der Umfrage unter 4100 Unternehmen im Norden haben sich im vierten Quartal 986 Firmen beteiligt.

Knapp 30 Prozent der Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Situation als gut. Fast jeder vierte Betrieb (23 Prozent) sprach hingegen von einer schlechten aktuellen Lage. Vor allem die Geschäftserwartungen trübten die konjunkturelle Lage: 42 Prozent erwarten in den kommenden zwölf Monaten eine Verschlechterung ihrer Geschäfte. Der Anteil der Betriebe, der mit einer Verbesserung rechnet, liegt bei gerade einmal neun Prozent. „Alles in allem zeigt sich ein sehr hartnäckiger Pessimismus in der norddeutschen Wirtschaft“, sagte Goldbeck.

