Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno). Ungewöhnlich warm für Februar soll es am Freitag werden. Für einige Orte erwartet der Deutsche Wetterdienst bis zu 16 Grad. Doch es bleibt wechselhaft.

Das Wochenende im Norden wird mit frühlingshaften Temperaturen eingeleitet. Ein Tief zwischen Schottland und Südnorwegen zieht nach Südfinnland und führt mit einer südwestlichen Strömung sehr milde Luft nach Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Es sei mit starker Bewölkung und vereinzelten Regenschauern zu rechnen, bei Temperaturen bis zu 16 Grad. An den Küsten soll es etwas kühler bleiben, dort erwarten die Meteorologen Temperaturen von bis zu 10 Grad an der Nordsee und 14 Grad an der Ostsee. Durchwachsenes Wetter ist auch für Samstag und Sonntag angekündigt. Es bleibt den DWD-Angaben zufolge aber größtenteils trocken, die Temperaturen kühlen auf 7 bis 11 Grad ab.

© dpa-infocom, dpa:240216-99-09574/3 (dpa)