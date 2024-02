Kiel (dpa/lno). Nach mehreren Warnstreiktagen bei den Busunternehmen in Schleswig-Holstein wollen die Beschäftigten am Freitag vor das Landeshaus ziehen. Die Polizei rechnet mit 2000 bis 3000 Demonstranten.

Die Beschäftigten der öffentlichen und privaten Busunternehmen wollen am Freitag vor dem Landtag in Kiel demonstrieren. Geplant ist ein Treffen am Hauptbahnhof (10.30 Uhr) und dann eine gemeinsame Kundgebung am Landeshaus. Dabei wollen die Beschäftigten gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi und der Umweltbewegung Fridays for Future an die anwesenden Politiker eine Petition für eine Verbesserung und Ausfinanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs überreichen, sagte Verdi-Sprecher Frank Schischefsky. Die Gewerkschaft rechnet mit etwa 2000 Demonstranten. Die Polizei erwartet zwischen 2000 und 3000 Menschen.

Verdi hatte zuvor zu einem mehrtägigen Warnstreik aufgerufen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Busunternehmen streiken seit Mittwoch. Nach gescheiterten Tarifverhandlungen am Dienstag lassen auch die Beschäftigten der privaten Busunternehmen seit Donnerstag die Arbeit ruhen. Pendlerinnen und Pendler müssen sich bis Betriebsschluss am Freitag im gesamten Land auf Ausfälle im Busverkehr einstellen.

