Kiel/Brunsbüttel (dpa/lno). Noch ist das Terminal zum Anlanden von flüssigem Erdgas (LNG) in Brunsbüttel ein Provisorium. Weil das feste Terminal auf sich warten lässt, gibt es eine vorläufige Genehmigung.

Das schwimmende Terminal für flüssiges Erdgas (LNG) in Brunsbüttel hat eine vorläufige Zulassung erhalten. Das Umweltministerium erteilte diese am 9. Februar, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Zuerst berichtete die „Schleswig-Holsteinische Landeszeitung“.

Das Terminalschiff „Hoegh Gannet“ liegt seit Januar 2023 am Gefahrgutliegeplatz im Hafen von Brunsbüttel. Das erste Schiff mit LNG kam im Monat darauf an. Nach ursprünglicher Planung sollte das Schiff Anfang 2024 an einen anderen Platz verlegt werden. Dieser ist nach Angaben des Ministeriums aber noch nicht fertig. Daher sei nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz eine Genehmigung erforderlich.

