Themen: Aus für den Elbtower? +++ Caspar-David-Friedrich-Ausstellung +++ Demonstrationen rund um geplante Rüstungsfabrik.

Eine Warnung an die Politik

15. Februar: „Ankermieter will aussteigen: Sargnagel für den Elbtower?“

So, wie es aussieht, haben wir sehr gute Chancen dass uns der „Elbtower“ in der jetzt existierenden Größe Erhalten bleibt. Ich denke, das ist eine sehr gute Lösung, und eine Gefährdung für die Bahntrasse wird vermieden. Eine derartige Bauruine ist für mich eine deutliche Warnung an alle Politiker, utopische Projekte von „halbseidenen Investoren“ zukünftig zu vermeiden. Nicht überraschend ist, dass bei den so genannten Ankermietern anscheinend Absprachen getroffen wurden, die das Licht der Öffentlichkeit scheuen. Die aktuellen Informationen deuten ja darauf hin, dass auch die HCOB keine verdeckte Förderung durch überteuerte Mietverträge mehr plant. Besser wäre es, die Büros zur Belebung der City dort zu belassen.

Dieter Fries

Viele Chancen verschlafen

Die Ideengeber und Stadtplaner müssen sich bei diesem Giganten die Frage gefallen lassen, wieso sie für ein Gebäude plädieren, das in vielen anderen Metropolen schon aufgrund von Klimaschutzgründen längst nicht mehr in einer solchen Form errichtet werden dürfte. Der HafenCity als solcher kann ein echter nachhaltiger Neuanfang nur gut tun, da in Hamburgs jüngstem Stadtteil viele Chancen für mehr Lebensqualität regelrecht verschlafen wurden, indem man, wie jetzt an den Elbbrücken, lieber auf eine extrem eng bebaute und öde Betonwüste setzt, anstatt den internationalen Megatrend hin zu deutlich mehr grünen Freiflächen im urbanen Raum aufzugreifen. Deshalb hilft hier nur ein größeres Umdenken aus der Misere. Andere Metropolen, wie etwa Oslo, haben aus ihrer HafenCity in menschenzentrierter Hinsicht wesentlich mehr gemacht. Es zeugt nicht gerade von einem guten Verständnis des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, den östlichen Teil der HafenCity gewissermaßen als soziale Antithese zu den beiden benachbarten Quartieren Rothenburgsort und Veddel zu konzipieren.

Rasmus Ph. Helt

Zu nah an der Eisenbahnbrücke

Ja, bei dem Elbtower handelt es sich um ein imposantes Gebäude – vergleichbar mit einem SUV. Macht viel her, braucht aber keiner. Bereits der Bau des kleineren Gebäudes am Standort der Gänsemarktpassage ist daran gescheitert, dass es sich nicht vermieten ließ. Wer also braucht 79.000 qm Leerstand in Form der Architektur-Ikone Elbtower? Nicht nur für die Opposition in der Bürgerschaft war es offensichtlich, dass Benkos „Signa“ ihren Mieter „Hamburg Commercial Bank“ einfach aus ihrer Immobilie über der „Hamburg Perle“ in den Elbtower verschieben wollte, um so die Auflage der Stadt Hamburg hinsichtlich Vorvermietung zu erfüllen. Beim Hamburger Senat hätten spätestens da die Alarmglocken schrillen müssen. Die DB hatte bereits in der Planungsphase des Elbtowers davor gewarnt, das Gebäude so nahe neben der Eisenbahnelbbrücke zu errichten. Durch das Gewicht des Elbtowers könne das umliegende Gelände absacken – und damit auch die Bahnanlagen. Wenn das passiert, wäre der Fern- und S-Bahnverkehr über die Elbe auf lange Sicht tot. Dieses Risiko ist nie abschließend geprüft worden, die Bedenken wurden wohl beiseite gewischt. Sollte sich für den Elbtower also doch noch ein Investor finden, sollten die Hinweise der DB ernst genommen und geklärt werden, ob, wie und durch wen sich dieses Risiko absichern lässt. Ansonsten spielen wir hier bald „Jenga“ für Fortgeschrittene.

Uwe Karsten Bäcker

Mehr Platz im Altbau?

14. Februar: „Kunsthalle dem Ansturm nicht gewachsen? Caspar-David-Friedrich-Ausstellung: Großer Erfolg, aber lange Wartezeiten und überfüllte Räume verärgern das Publikum“

Direktor Alexander Klar und seinen Mitarbeitern der Kunsthalle muss doch bewusst gewesen sein, vor allem nachdem vorher so kräftig die Werbetrommel gerührt wurde, dass ganz viele Menschen nach und auch aus Hamburg kommen würden, um diese Ausstellung sehen zu können. Ich habe mir zweimal zu jeweils unterschiedlichen Tageszeiten ein Ticket besorgt und leider habe ich beide Male in dem Menschengedränge der engen Räume viele Gemälde nicht sehen können. Warum nur hat man diese Ausstellung nicht in den großzügigeren Räumen des Altbaus präsentiert?

Brigitte von Hammerstein

Fotografieren verbieten

In der Tat, die Menschenmassen, die sich durch die Ausstellungsräume quälen, tragen nicht zu einem Museumsbesuch bei, der einen wirklichen Blick auf die Kunstwerke ermöglicht. Zeitfenster, die dann eine unbegrenzte Anwesenheit ermöglichen, sind einfach schlecht durchdacht! Aber ein wichtiges Hindernis wurde nicht erwähnt: Das Fotografieren und Erinnerungsfotos mit dem Smartphone – möglichst in verschiedenen Posen – sollte ein absolutes „No-Go“ sein. Warum wurde das Fotografieren in der Ausstellung nicht verboten? Gilt hier, was Frank Zappa so trefflich formulierte: „We’re only in it for the money“?

Reinhard Hollunder

Politiker predigen den Krieg

13. Februar: „Demonstrationen rund um geplante Rüstungsfabrik“

Kaum, dass die letzten wertvollen Zeitzeugen wie Ralph Giordano u.a., sich verabschieden mussten, predigen unsere Politiker, dass Waffennachschub unerlässlich sei, bauen im niedersächsischen Unterlüß eine Waffenfabrik und entnehmen Gelder der Steuerzahler dem zugedachten Zweck, um sie kriegsdienlich einzusetzen. Niemand von ihnen, aber auch niemand von diesen Kriegstreibern, so galant und beschönigend sie sich auch ausdrücken mögen, hat jemals auch nur einen einzigen Kriegstag erlebt wie unsere Eltern und Großeltern – in Bunkern geweint, keine Luft mehr gekriegt, das eigene Kind verbrennen sehen. Da ist es mit einer entschuldigenden Gedächtnislücke lange nicht mehr getan. Hier geht es mittlerweile um das Predigen und Herbeireden der schlimmsten Katastrophe überhaupt. Unter den alten Recken, Adenauer, Brandt und Schmidt wäre das niemals passiert. Und, bestünde die umworbene Wählerschaft aus meinen Eltern oder meinen Großeltern, dann ganz sicher auch nicht! Davongejagt hätten sie nämlich diese Treiber! Unsere Politiker, unerfahren, jung und leider auch ohne geschichtlichen Überblick, quatschen uns in eine Katastrophe.

Wilhelm Baack, Norderstedt

Das geht entschieden zu weit!

12. Februar: „Hilfe, mein Freund ist rechtsextrem! Wo Angehörige und Bekannte bei Anzeichen für gefährliches Gedankengut Hilfe bekommen“ und Leitartikel: „Viel Schönes dabei. Faesers Pläne im Kampf gegen rechts sind spektakulär, aber umstritten“

Von Haus aus bin ich ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat. Dass aber in Ihrem Artikel dazu aufgefordert wird, das „Mobile Beratungsteam“ anzurufen, wenn „der Kollege gegen Flüchtlinge und ‚Die da oben‘ wettert“, hat mich aufschrecken lassen. Ich kann wohlwollend nachvollziehen, dass unsere Regierungsparteien in Panik geraten, wenn sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger von ihnen abwenden, weil sie gravierende Fehler zum Beispiel in der Klima- und Migrationspolitik sehen. Aber das geht entschieden zu weit. Merkt denn keiner, dass Gesinnungsschnüffelei und Aufrufe zum Denunzieren charakteristische Merkmale totalitärer und faschistischer Regime sind? Dass in Ihrem Leitartikel „Viel Schönes dabei“ zwei Tage später dann Frau Faesers Gesetzentwurf gefeiert wird, ohne dialektisch auf mögliche Gefahren beim Fehlen einer klaren Definition von Rechtsextremismus aufmerksam zu machen, hat bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht.

Heino Elfert

