Hamburg (dpa/lno). Eine 17-Jährige lockt die Opfer über das Internet in eine Falle. Am Treffpunkt in Hamburg warten stattdessen drei Räuber. Von diesem Ablauf sind die Ermittler überzeugt und haben Tatverdächtige.

Über das Internet sollen sie ihre Opfer angelockt haben: Nach mehreren Raubtaten in Hamburg-Kirchdorf haben Staatsanwaltschaft und Polizei vier Tatverdächtige ermittelt. Eine 17-Jährige sei auf einer Internetplattform, die auch Kontaktannoncen anbiete, der „Lockvogel“ gewesen und habe den fünf Opfern an unterschiedlichen Tagen einen Treffpunkt im Altenfelder Weg genannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort warteten demnach drei 19 bis 21 Jahre alte Männer mit Schlagstöcken und raubten Bargeld sowie Mobiltelefone. Bei dem letzten Verbrechen wurden diese drei Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Bei ihnen habe man bei Durchsuchungen mutmaßliches Raubgut entdeckt, hieß es. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:240215-99-998864/2 (dpa)