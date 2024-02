Hamburg (dpa/lno). Wie viele Menschen sind im vergangenen Jahr auf Hamburgs Straßen aufgrund von Verkehrsunfällen gestorben und wie oft hat es in der Hansestadt überhaupt gekracht? Antworten auf diese Fragen will Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am kommenden Dienstagnachmittag geben. Dann möchte der Politiker gemeinsam mit Polizeipräsident Falk Schnabel und dem Leiter der Verkehrsdirektion, Enno Treumann, den Medien die Verkehrsunfallstatistik für 2023 vorstellen. Die Veranstaltung im Polizeipräsidium Hamburg wird zudem live im Internet übertragen. 2022 hatte es 61.017 Verkehrsunfälle gegeben. Das waren 1554 mehr als im Jahr 2021, aber fast 7900 weniger als 2019. Bei den Unfällen 2022 wurden 9328 Menschen verletzt, 24 starben.

© dpa-infocom, dpa:240215-99-998598/2 (dpa)