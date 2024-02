Hamburg (dpa/lno). Es gilt als das älteste noch stattfindende Festmahl der Welt: das Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus. Traditionell werden dazu wichtige Ehrengäste geladen. Auch in diesem Jahr kommt hoher Besuch.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die estnische Premierministerin Kaja Kallas sind in diesem Jahr die Ehrengäste beim traditionellen Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus. Sie werden am kommenden Dienstag vor rund 400 Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sowie dem gesamten Konsularische Korps sprechen, wie der Senat der Hansestadt am Donnerstag mitteilte. Das Matthiae-Mahl ist seit 1356 historisch belegt und gilt damit das älteste noch begangene Festmahl der Welt.

Kallas, die Estland seit 2021 regiert, setze sich auch angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine entschlossen für die europäischen Werte ein, hieß es aus dem Senat. Mit ihrem Besuch sollen die Beziehungen Hamburgs zu Estland vertieft werden.

Russland hatte zuvor Kallas und andere hochrangige Politiker aus den baltischen Staaten erst Anfang der Woche auf eine Fahndungsliste gesetzt. Die russischen Behörden werfen ihnen den Abriss sowjetischer Kriegsdenkmäler vor.

Im vergangenen Jahr waren der Nato-Oberbefehlshaber in Europa, General Christopher Cavoli, und die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Helga Maria Schmid, als Ehrengäste im Rathaus. Auch damals stand der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt des Festmahls.

