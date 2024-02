Hamburg/Kiel (dpa/lno). Ein Tief bringt warme Luft nach Deutschland. Im Norden werden am Donnerstag und Freitag Temperaturen bis zu 17 Grad erwartet.

In den kommenden Tagen sollen vorübergehend frühlingshafte Temperaturen im Norden einkehren. Ein Tief bei Irland führt mit einer südwestlichen Strömung am Donnerstag sehr milde und feuchte Luft nach Schleswig-Holstein und Hamburg, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilt. Im Laufe des Tages ist demnach mit viel Nebel und regnerischem Wetter zu rechnen bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Am Freitag soll es bedeckt und feucht bleiben, aber das Thermometer soll auf bis zu 17 Grad in Hamburg klettern. Für den Februar seien das bundesweit ungewöhnlich hohe Temperaturen, hieß es vonseiten des Wetterdienstes.

