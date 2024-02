Itzehoe (dpa/lno). Lamas, Pferde oder Silberfüchse: Bei einem Mann werden zahlreiche Tiere sichergestellt, von denen viele unterernährt und krank gewesen sein sollen. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Eine 56-Jähriger, der unter anderem Pferde, Lamas und Geflügel gehalten haben soll, muss sich vor Gericht verantworten. Am Donnerstag (9.30 Uhr) beginnt in Itzehoe (Kreis Steinburg) der Prozess wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Von Anfang 2022 bis zum 21. Februar 2023 soll der Mann die Tiere gehalten haben. Diese seien unterernährt und in einem bedenklichen Gesundheitszustand aufgefunden worden. Zudem wird ihm zu Last gelegt, ein Stromaggregat gestohlen zu haben. Das Amtsgericht Itzehoe hat einen Prozesstag angesetzt.

