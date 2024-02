Hamburg (dpa/lno). 215 Millionen Euro aus dem Startchancen-Programm sollen an Hamburgs Schulen helfen, die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft zu verringern. In der Bürgerschaft wird das begrüßt.

Die Hamburgische Bürgerschaft hat das bundesweite Startchancen-Programm zur gezielten Förderung von sozial-benachteiligten Schülerinnen und Schülern am Mittwoch mehrheitlich begrüßt. Während Vertreter der Regierungskoalition das Programm und die zusätzlichen Bundesmittel in Höhe von 215 Millionen Euro für die kommenden zehn Jahre in der Aktuellen Stunde als Rückenwind für die bereits laufenden Bemühungen von Rot-Grün um mehr Bildungsgerechtigkeit in Hamburg lobten, sahen Abgeordnet von CDU, Linken und FDP weitergehenden Handlungsbedarf.

Für lautstarken Protest sorgte ein Redebeitrag des AfD-Abgeordneten Alexander Wolf, der „die Kinder der muslimischen Masseneinwanderung“ als Hauptproblem für die Bildungsmisere ausmachte. Nach Rassismusvorwürfen gegen Wolf wurde die Debatte für eine Sitzung des Ältestenrates für mehr als eine halbe Stunde unterbrochen. Ein von der AfD geforderter Ordnungsruf gegen die Zwischenrufer wurde aber nicht erteilt.

© dpa-infocom, dpa:240214-99-987844/3 (dpa)