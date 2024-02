Kiel (dpa/lno) – . Die kleine Schwester der Mannschaftsweltumseglung The Ocean Race bekommt einen deutschen Starthafen: Das Ocean Race Europe beginnt am 10. August 2025 in Kiel. Boris Herrmanns Team Malizia ist dabei.

Die deutsche Segelhauptstadt Kiel wird der neue Starthafen für das Ocean Race Europe. Das kompakte europäische Vorspiel zur nächsten Weltumseglung The Ocean Race 2027 startet am 10. August 2025 in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer bezifferte das Gesamtengagement von Stadt, Land und weiteren Förderern mit rund zwei Millionen Euro. Den Vertrag unterzeichneten Kämpfer und Ocean-Race-Veranstalter Richard Brisius am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kiel. „Im vergangenen Jahr durften wir The Ocean Race mit einem Fly-By begrüßen. Das war ein großartiger Erfolg“, sagte Kämpfer. „Dass wir nun Starthafen des The Ocean Race Europe sein werden, macht mich unheimlich stolz.“

Bis auf den italienischen Hafen Genua stehen noch keine weiteren der maximal sieben Häfen für die Ocean-Race-Europatour fest. Boris Herrmanns Team Malizia hat bereits für das Sommersegelspektakel im kommenden Jahr gemeldet. Der 42 Jahre alte Hamburger, der ab dem 10. November seine zweite Solo-Weltumseglung Vendée Globe bestreiten wird, sagte zum Kieler Ocean-Race-Coup: „Für mich als deutschen Segler und uns als Team Malizia mit starken deutschen Wurzeln ist das natürlich ein Jackpot.“

Mit den Austragungsrechten als Starthafen wird Kiel für seine historische Rolle im Ocean Race und das gelungene Gastspiel als „Fly-By“-Hafen am 6. Juni 2023 mit insgesamt rund 200.000 begeisterten Zuschauern belohnt. Geplant ist in Kiel ein mehrwöchig aktives Regatta- und Event-Gelände, das sich zwischen Reventlouwiese und Blücherbrücke erstrecken soll.

